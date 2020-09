Ryan Friedkin e Marc Watts sono partiti per Verona – VIDEO

Ryan Friedkin e Marc Watts sono in partenza, direzione Verona. Come riporta Filippo Biafora de Il Tempo, il figlio del presidente della Roma assisterà alla prima partita di campionato contro l’Hellas Verona, in programma stasera alle 20.45 allo Stadio Marcantonio Bentegodi.

