Rui Patricio, stretta finale. Pau Lopez va al Marsiglia

Corriere dello Sport (R.Maida) – Può essere la settimana buona per Rui Patricio grazie anche all’eliminazione del Portogallo dagli Europei. Il risultato di Siviglia facilita il compito di Pinto. Resta da perfezionare l’accordo coi Wolves e non è un dettaglio. Il portiere ha soltanto un anno di contratto e la Roma non si vuole arrampicare sulle richieste degli inglese da oltre 10 milioni di euro. L’offerta di 6 milioni è bassa, ma intorno agli 8-9 si arriverà a dama. I buoni uffici di Jorge Mendes che è anche una figura molto rilevante negli Wolves, saranno decisivi per ammorbidire le richieste. Rui Patricio firmerà un contratto di 3 anni a 2 milioni più bonus.

Dopo di lui, se non in contemporanea, la Roma aggancerà anche Xhaka che ha chiesto pubblicamente all’Arsenal di essere ceduto. Per lui è già pronto un quadriennale da 2,5 milioni più bonus. Se tutto va come deve andare saranno a disposizione per la seconda parte del ritiro insieme a tutti gli altri nazionali. Intanto il nuovo responsabile organizzativo Maurizio Lombardo sta sistemando la pratica Portogallo con partenza negli ultimi giorni di luglio e ritiro di una settimana in Algarve.