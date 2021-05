Rui Patricio ora è pronto per l’Italia e per Mourinho

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Via Pau Lopez, dentro un portiere titolare. Forte e che dia quelle certezze perse negli ultimi tre anni, da quando Alisson veste la casacca del Liverpool dopo aver salutato la Roma. Prima con Olsen, poi con la coppia Pau Lopez–Mirante il club giallorosso non è riuscito a blindare la porta come aveva fatto dal 2015 al 2017 con Szczesny e nei due anni successivi con il brasiliano.

Adesso Tiago Pinto è al lavoro per riuscire a trovare un portiere di livello da regalare a Mourinho e che dia la giusta sicurezza alla squadra. il nome sempre in pole per il sostituto dello spagnolo è quello di un portoghese: Rui Pedro Dos Santos Patricio. Il giocatore da diverse settimane dal general manager giallorosso che ha dato mandato a Jorge Mendes di trovare acquirenti per Pau Lopez e di sondare il terreno con il Wolverhampton, club che fino al 2022 ha sotto contratto il portiere portoghese.

Dopo 326 partite con lo Sporting, nel 2018 il portiere decise di cambiare squadra scegliendo il Wolverhampton e rifiutando l’offerta del Napoli. Nell’ultima stagione ha disputato 37 partite subendo 51 gol e tenendo per dieci volte la porta inviolata. Con una cifra vicino ai dieci milioni di euro può partire, Tiago Pinto ci sta pensando molto attentamente.