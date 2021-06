Rui Patricio e Xhaka ok. Under, c’è il Marsiglia

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Il primo, vero esordio della Roma targata Mourinho potrebbe essere il 25 luglio all’Olimpico, e l’avversaria individuata, se confermata, sarà il Cralova. I romeni (se saranno loro) per quella data si troveranno davanti Rui Patricio in porta e Xhaka a centrocampo, perché le trattative per portare i due giocatori alla corte dell’allenatore portoghese sono ormai in dirittura d’arrivo. Logico, però, che qualche uscita agevolerebbe, e in questa chiave, oltre ad Antonucci verso il Cittadella, c’è il doppio assalto del Marsiglia per Pau Lopez (ma in prestito) e Under, per cui la Roma chiede 15 milioni. Sull’attaccante turco c’è anche l’Eintracht Francoforte.