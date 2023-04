Rudiger: “Totti per me il migliore in Italia. Quando l’ho incontrato avevo la pelle d’oca”

Antonio Rudiger, ex difensore giallorosso, ha rilasciato una lunga intervista a Marca. Il quotidiano spagnolo ha preparato una scatola dei ricordi, con all’interno maglie e gadget che ripercorrevano la sua carriera. Rudiger ha poi estratto una una sciarpa giallorossa, dedicata all’ex capitano della Roma. Queste le sue parole:

“Cosa posso dirti di Francesco Totti? Una leggenda della Roma e secondo me il migliore in Italia. Penso che sia la persona più leale nel mondo del calcio. Ricordo il primo giorno che l’ho incontrato: mi è venuta la pelle d’oca perché ero una persona di un’altra generazione. Non avrei mai immaginato di condividere uno spogliatoio con lui: l’ho fatto per due anni, è sempre stato meraviglioso con me. Sarò sempre grato a lui e alla Roma per l’opportunità che mi hanno dato”.