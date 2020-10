Rudi Garcia: “Sto bene a Lione. Tornare a Roma sarebbe bello, mai dire mai…”

Due anni e mezzo ricchi di soddisfazioni, anche senza il sigillo di un trofeo vinto, per la Roma di Rudi Garcia, che ebbe il merito di riaccendere la passione e la speranza d’ambizione del tifo giallorosso dopo l’annata disastrosa con Zeman ed Andreazzoli in panchina. L’attuale tecnico del Lione ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport 24 e non ha negato il desiderio di poter tornare un giorno nella Capitale, non solo per salutare i vecchi amici, ma anche forse per prendersi una rivincita alla guida della Roma. Di seguito, alcune delle sue dichiarazioni:

Un ritorno in Italia?

Spero di continuare qui e fare bene, ma come si dice in francese, non so se si usa anche in Italia, mai dire mai. Un giorno tornare a Roma, non solo per vedere gli amici e la famiglia, sarebbe veramente una bella cosa. Per il momento sto benissimo a Lione, voglio vincere qualcosa qua, speriamo che ci riesco.

Da quando sei andato via, ci sono stati dei contatti con club italiani?

Durante la mia permanenza alla Roma e anche dopo ci sono stati dei contatti, ma le cose non si sono fatte. Ho ripreso in Francia con il Marsiglia, con delle belle soddisfazioni e la finale di Europa League. Ora sono al Lione, un grande club non solo in Francia ma anche in Europa.

Il rapporto con Totti.

I migliori giocatori sono umili e Francesco lo era. Era tranquillo, scherzava, ci divertivamo. Era molto tecnico, giocava di prima e vedeva ciò che sarebbe accaduto in campo prima degli altri giocatori. L’ho allenato che aveva 37 anni ed era ancora uno dei migliori.