L’ex presidente della Roma Rosella Sensi, tramite un post su Facebook, ha voluto omaggiare Giacomo Losi, dopo la scomparsa avvenuta ieri 4 febbraio. Ecco il messaggio social: “Sei stato Core di Roma in campo, lo sei stato fuori in tutti questi anni, non hai mai negato un sorriso, una parola, un abbraccio a chiunque ti incontrasse sulla sua strada. Sei stato e sarai sempre un simbolo della nostra Roma. Ciao Giacomino. E grazie di tutto”.