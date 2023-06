Rosella Sensi ricorda la vittoria dello scudetto nel 2001 e dedica delle parole di affetto in post su Instagram a suo padre Franco Sensi. L’ex presidente giallorosso ha portato in alto la Roma è permesso alla squadra di Capello di volare sul tetto d’Italia per la terza volta. Queste le parole di Rosella:

“Grazie papà perchè hai regalato un sogno a una cittá. Grazie papà per i ricordi che ci hai lasciato e che sono ancora vividi dentro di noi. Mille volte grazie per quello Scudetto rimasto nella storia, arrivato dopo sacrifici che hai scelto di fare per regalare gioia ai tifosi della Roma”.

Trai i tantissimi commenti spicca quello dell’ex capitano giallorosso Francesco Totti:

“Grazie di tutto… grazie presidente!”