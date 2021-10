Sergio Romero, portiere ex Manchester United, si è presentato ufficialmente oggi ai suoi nuovi tifosi. Tra i temi trattati dall’argentino anche il rapporto con Mourinho, con cui ha passato diversi anni a Manchester. Queste le sue parole: “Ci ho parlato un mese fa e abbiamo un bel rapporto, quando siamo stati insieme abbiamo lavorato per fare il meglio per lo United. Ora ha in mano un’altra grande squadra come la Roma e lo aspetto a Venezia, dopo la gara ci incontreremo di nuovo da amici”.