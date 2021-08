Romanisti e laziali, l’estate dei sogni seduti in panchina

Il Messaggero (R. Buffoni) – Dopo le Notti Magiche azzurre, la città ieri è tornata a vivere una notte con la Magica. A un anno e mezzo dal quel Roma-Lecce pre-pandemia, l’Olimpico ha riaperto i cancelli ai tifosi giallorossi: al collo la sciarpetta, in mano una bandiera e nell’altra green pass (e tampione) anche per chi, vaccinandosi, ha avuto l’ingresso omaggio.

C’era da ammirare la prima in casa della Roma targata Mourinho, ovvero l’unico grande colpo messo a segno finora dal club giallorosso al primo anno compiuto dalla gestione Friedkin. Una gestione taciturna, fatta eccezione per l’urlo Mou. Anche per in casa Lazio è stata una vigilia di Ferragosto da stadio, con scampagnata: c’era da raggiungere Frosinone per assistere all’amichevole con il Sassuolo. Da sabato si farà sul serio con l’inizio del campionato. E per la Roma già da giovedì non si scherzerà più con l’andata del play-off di Conference League.