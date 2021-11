Roma-Zorya Luhanks, le probabili formazioni e dove vederla: Pellegrini a riposo, Zaniolo e Smalling tornano titolari

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Colto di nuovo il successo in campionato contro il Genoa con la doppietta del giovane Felix (non presente nella lista Uefa), la Roma andrà a caccia del passaggio del turno in Conference League contro lo Zorya Luhanks. Un solo risultato serve ai giallorossi: la vittoria.

I tre punti contro la formazione ucraina – spazzata via 3-0 all’andata – assicurerebbero infatti il passaggio del turno, da prima o da seconda del girone. Tra i due piazzamenti c’è però un’enorme differenza. Di prestigio, certamente, ma non solo. Qualora la Roma non dovesse vincere il girone, sarà impegnata negli spareggi di febbraio, da disputare contro le squadre “retrocesse” dall’Europa League.

Se in campionato la Roma ha ritrovato la vittoria, in Conference i tre punti mancano proprio dalla vittoria dell’andata con lo Zorya. Da lì, infatti, sono arrivate la sconfitta in casa del Bodø/Glimt – ora primo del girone a 8 punti, uno in più della squadra di Mourinho – ed il pareggio contro gli stessi norvegesi nell’ultima partita. Lo Zorya, invece, dopo il k.o. con i giallorossi ha vinto (0-1) in casa del Cska Sofia, sconfitto poi anche nell’ultimo impegno (2-0).

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-ZORYA LUHANSK

Persiste l’emergenza delle disponibilità per Mourinho. Dovendo fare a meno di Cristante e Villar (positivi al Covid) e con Pellegrini non al meglio, le rotazioni non saranno tantissime. La prima riguarderà sicuramente il capitano giallorosso, soprattutto in vista di domenica, quando all’Olimpico contro il Torino (ore 18) mancherà lo squalificato Veretout. Il centrocampista francese – presente in conferenza insieme a Mou – dividerà la mediana con uno tra Darboe (favorito), Diawara e Tripi.

Della formazione del Ferraris, cambierà anche la difesa. Negli ultimi minuti è tornato Smalling, subentrato all’affaticato Kumbulla. L’inglese – che ha firmato il raddoppio nel successo in Ucraina – partirà titolare al centro tra Mancini ed Ibanez. Nella rifinitura sono tornati in gruppo Vina e Calafiori. Possibile dunque il ritorno alla difesa a quattro, anche se resta più probabile un rientro – dell’uruguaiano soprattutto – con il Torino.

Ritornerà poi Zaniolo, rimasto in panchina contro i rossoblù. Il numero 22 giallorosso sarà alle spalle di Abraham – suo il sigillo del 3-0 – e Shomurodov. Per il resto della formazione, confermato Rui Patricio in porta, Karsdorp ed El Shaarawy laterali.

Lo Zorya dovrebbe ricorrere al 4-4-2. Out il capitano Shevchenko per un problema alla coscia destra, tra i pali ci sarà Matsapura. Favorov e Snurnitsyn terzini, al centro Vernydub e Imerekov. I laterali di centrocampo saranno invece Zahedi – che ha sbloccato l’ultima gara contro il Cska Sofia – e Buletsa. Nel mezzo Cvek e Kochenovskyy. In attacco Lunov e Sayaadamanesh, autore del raddoppio contro i bulgari.

DOVE VEDERE ROMA-ZORYA LUHANSK

La partita tra Roma e Zorya Luhanks sarà visibile su Dazn e Sky. Due i canali di riferimento sulla pay-tv: Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (canale 252). Disponibile, per gli abbonati Sky, anche il servizio in streaming sull’app Sky Go. Il fischio d’inizio è in programma alle 21. A raccontare la sfida su Dazn saranno Pierluigi Pardo e Riccardo Montolivo. Su Sky, invece, Paolo Ciavarraranno curerà la telecronaca, mentre Lorenzo Minotti il commento tecnico.

ROMA-ZORYA LUHANSK, ARBITRA KOVACS: UN SOLO PRECEDENTE

Sarà il romeno Istvan Kovacs a dirigere la sfida. Gli assistenti saranno Vasile Florin Mirenscu e Ovidiu Artene. Andrei Chvulete il quarto uomo. Si ricorda che non è presente il Var, previsto solamente per la finale di Tirana.

Della scorsa stagione l’unico precedente con Kovacs: la vittoria in trasferta del Braga per 0-2 nei sedicesimi di finale di Europa League. Due i precedenti con lo Zorya, nessuno favorevole. Il primo è il pareggio (1-1) contro il Fenerbahce nei gironi dell’Europa League 2016-17; il secondo è di pochi mesi fa: sconfitta per 3-2 contro il Rapid Vienna nel ritorno dei preliminari di Europa League.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Darboe, Veretout, El Shaarawy; Zaniolo; Abraham, Shomurodov.

A disposizione: Fuzato, Boer, Reynolds, Kumbulla, Vina, Calafiori, Tripi, Diawara, Pellegrini, Mkhitaryan, Zalewski, Bove, Perez, Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola, Cristante, Villar.

Diffidati:-

Squalificati:-.

FK ZORYA LUHANSK (4-4-2): Matsapura; Favorov, Vernydub, Imerekov, Snurnitsyn; Zahedi, Cvek, Khomchenovskyi, Buletsa; Lunov, Sayyadamanesh.

A disposizione: Saputin, Zhylkin, Rufati, Gladkyy, Kabaiev, Owusu, Juninho, Alefirenko, Kabakev, Lunyov, Cristian, Alefrienko.

Allenatore: Viktor Skrypnyk.

Indisponibili: Shevchenko, Kochergin.

Diffidati:-.

Squalificati:-.

Arbitro: Kovacs.

Assistenti: Florin Mirenscu-Artene.

IV Uomo: Chvulete.