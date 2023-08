Corriere della Sera (G. Piacentini) – Definita la cessione di Roger Ibanez all’Al Ahli, ora Tiago Pinto potrà accelerare nella ricerca di un attaccante, forse due: Marcos Leonardo e Duvan Zapata. Per quanto riguarda il brasiliano la situazione è abbastanza complessa, ma nelle ultime ore è emersa chiaramente la sua volontà di trasferirsi in giallorosso. Il colombiano viene da due anni complicati da parecchi infortuni, ma se recuperato dal punto di vista fisico può ancora fare la differenza. Roma e Atalanta si stanno parlando per individuare la formula giusta: i nerazzurri, che hanno la necessità di liberarsi di un ingaggio pesante dopo l’arrivo di Scamacca, chiedono 10 milioni per il cartellino mentre la Roma vorrebbe il calciatore in prestito con diritto di riscatto.

In pratica la stessa opzione che lo scorso anno ha attivato il rinnovo automatico di Matic. Il serbo, secondo la stampa francese, avrebbe avvisato la Roma della sua volontà di andare al Rennes. Si studiano le alternative: piace Paredes, in uscita dal Psg come Renato Sanches. Potrebbero ritrovarsi a Trigoria. Dybala ieri ha svolto lavoro differenziato (come Matic) e nei prossimi giorni tornerà a lavorare in gruppo.