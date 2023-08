Corriere della Sera (G. Piacentini) – La Roma ha aperto la vendita libera per la gara del 1° settembre contro il Milan, e i tifosi che hanno fatto la fila per aggiudicarsi il prezioso tagliando.Hanno ricevuto una brutta sorpresa: i prezzi per i circa 20 mila posti a disposizione, considerando che 40 mila sono riservati agli abbonati, sono considerati troppo alti. Per la curva Sud servono 75 euro mentre per la curva Nord 62 (53 per gli abbonati Plus); i Distinti costano fino 85 euro, 67 i Nord Est. Per la Monte Mario invece si arriva fino ai 275 della Centrale Sud. Rialzi che non hanno fatto piacere ai non abbonati, che hanno manifestato il loro malumore. Per quanto riguarda la curva Sud, c’è da fare una precisazione: essendo il settore esaurito in abbonamento, i prezzi si riferiscono a quelli che saranno rimessi in vendita dagli abbonati Plus. A Trigoria hanno accolto con sorpresa le proteste, innanzitutto perché Roma-Milan è considerata una partita di cartello, e per questo i prezzi sono più alti. E poi perché da tempo la proprietà va incontro alle esigenze dei tifosi con iniziative e offerte dedicate agli abbonati, con prezzi favorevoli soprattutto nei settori popolari.