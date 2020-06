Roma, è uno Zaniolo in stile Totti

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – A volte è la memoria ad aiutare gli uomini. Così, ciò che raccontano i poliziotti di Anzio non va trascurato. Due giorni fa hanno infatti dovuto “salvare” Zaniolo e la fidanzata di ritorno da una mini vacanza a Ponza da un centinaio di tifosi della Roma.

“Una folla così grande l’abbiamo vista in passato solo per Totti“, hanno aggiunto gli uomini in divisa. Domani tornerà ad allenarsi in Primavera senza colpi sul volto, vista la recente operazione al naso, con l’obiettivo di essere pronto per Fonseca in una decina di giorni. Poi sarà solo un conto alla rovescia.