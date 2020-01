Roma, Zaniolo fa una promessa ai tifosi: “Vi giuro, tornerò più forte di prima” – FOTO

Nicolò Zaniolo questa sera contro la Juventus ha lasciato il campo in barella per la lesione al crociato anteriore del ginocchio destro. Il numero 22 si è recato subito a Villa Stuart per gli esami strumentali e domani sarà operato dal Prof. Mariani. Il giovane azzurro tramite il proprio profilo Instagram ha voluto fare una promessa ai tifosi della Roma. Queste le sue parole:

ZANIOLO LASCIA VILLA STUART DOPO IL CONTROLLO MEDICO: ROTTURA CROCIATO ANTERIORE. DOMANI L’OPERAZIONE – VIDEO

“Vi giuro, tornerò più forte di prima“.