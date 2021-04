Roma, Zaniolo è pronto a tornare: recuperato il 10% di forza mancante sulla gamba operata

corrieredellosport.it – Manca sempre meno al rientro in campo di Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma questa mattina è stato visitato a Villa Stuart per il controllo della forza nelle gambe. Agli inizi di aprile Nicolò era stato costretto a rallentare il recupero perché il ginocchio operato aveva un 10% di forza in meno rispetto all’altro. Uno stop precauzionale per evitare ricadute e per garantire uno stato ottimale della gamba in vista del suo rientro. Questa mattina il responso è stato quello che sperava. Le due gambe hanno lo stesso livello di forza, il lavoro di Zaniolo in queste settimane ha ripagato e adesso è pronto finalmente all’ultimo step prima del rientro. La prossima settimana l’ex Inter avrà un consulto col Prof. Fink (che lo ha operato a settembre) per definire una volta per tutte la data del rientro in campo. Zaniolo tornerà presto ad allenarsi con la prima squadra, poi scenderà finalmente in campo in una delle ultime partite della stagione.