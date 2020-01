Roma, Zaniolo ha svolto gli esami strumentali a Villa Stuart: lesione al crociato anteriore destro, domani l’operazione – FOTO e VIDEO

Pagine Romaniste (da Villa Stuart D.Moresco) – Una serata amara per Nicolò Zaniolo che dopo una discesa clamorosa in campo ha subito fallo dal duo Rabiot-De Ligt ed ha chiesto immediatamente il campo uscendo in barella in lacrime. Il talento della Roma è andato a Villa Stuart per sostenere gli esami strumentali. Il talento azzurro, accompagnato dalla madre, all’uscita non ha rilasciato nessuna dichiarazione, così come il professor Mariani. I controlli hanno evidenziato una lesione al crociato anteriore destro: domani l’operazione.