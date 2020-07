Roma, Zaniolo chiede spazio per sfidare il suo passato

La Gazzetta Dello Sport (M.Cecchini) – Insieme a Tonali, Zaniolo e Chiesa sono il volto dell’Italia che rinasce, della potenziale ricchezza che possono rappresentare per i rispettivi club. Nicolò appare imprescindibile per il futuro giallorosso, lo straordinario gol messo a segno contro la Spal è parso quasi un punto esclamativo ai giorni di tensioni precedenti. “Non c’è nessun problema, questo tipo di situazioni per me ci sono in tutte le squadre, l’importante è risolvere le cose. Abbiamo parlato tra di noi e ora è tutto risolto” ha dichiarato Paulo Fonseca. “E’ vero che è stato molto bene nell’ultima partita, ma non possiamo dimenticare che negli ultimi giorni non si è allenato molto, decideremo a ridosso della partita, vogliamo gestirlo bene“. Se il ragazzo dovesse giocare, sarebbe una sorta di tuffo nel passato, visti i sei anni passati nelle giovanili viola. “Dopo che la Fiorentina non mi confermò volevo smettere di giocare, per fortuna mio padre mi ha convinto ad insistere” aveva raccontato Zaniolo.