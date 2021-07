Roma, Zaniolo assente all’allenamento per motivi familiari: questa mattina è nato Tommaso

Pagine Romaniste (D.Moresco) – Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma, non è presente all’allenamento di questa mattina. Nulla di allarmante però: il giallorosso è assente per motivi familiari ed è in accordo con il club.

Questa mattina, infatti, il talento della Roma è diventato papà di Tommaso. Il calciatore non si è allenato a Trigoria proprio per stare vicino all’ex compagna, che ha partorito a Villa San Pietro, una nota clinica della Capitale.