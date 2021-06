Roma-Xhaka a un passo. E Mourinho ha già la lista

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Granit Xhaka sarà il primo acquisto della Roma targata Mourinho. L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo e potrebbe essere chiusa nel giro di pochi giorni. L’Arsenal ha rifiutato una prima offerta di 15 milioni, ma le parti si sono avvicinate in serata: l’accordo si troverà intorno ai 18 milioni, bonus facili inclusi. Tutto già a posto con il giocatore, per lui quattro anni di contratto a 2.5 milioni netti più premi.

Leggi anche: Mourinho: “Roma? Sono entusiasta. Sento feeling nel lavorare con i Friedkin”

Così Mourinho è stato accontentato: Xhaka era una delle richieste fondamentali per rinforzare il centrocampo e potrebbe essere preso un altro specialista del ruolo qualora uno (se non due) tra Diawara, Villar (e, a certe condizioni, anche Veretout) dovesse partire. A molti pilastri della squadra (Zaniolo, Smalling, Pellegrini, Mancini) Mourinho ha già parlato, comunicando la propria carica e le proprie ambizioni, il resto avverrà dal vivo. E’ disposto ad aggiungere alla rosa anche Justin Kluivert, se le esigenze di mercato non lo portano via da Trigoria.