Serata importantissima per Marash Kumbulla. Il centrale rientra da titolare, dopo la squalifica in campionato, e taglia un traguardo prestigioso. Con quella di questa sera sono 50 le sue presenze con la maglia della Roma. Quest’anno, dopo la brutta strigliata contro il Bodo, ha ripreso in mano la sua carriera ed ora ha cominciato a brillare. Anche lui ha confermato che quel momento di Conference League gli ha cambiato le sorti di questa annata.