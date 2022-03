Roma-Vitesse, i convocati degli olandesi: out Bero e Hajek

Trasferta delicata per il Vitesse che dopo aver perso in casa contro la Roma cerca il miracolo all’Olimpico. Qualche defezione per mister Letsch che ha diramato la lista dei convocati per il match di domani sera. Out Oroz per squalifica, comunque partito con la squadra, Bero e Hajek per le non perfette condizioni fisiche. Questo l’elenco completo degli olandesi:

1. Markus Schubert (k)

2. Eli Dasa

3. Danilho Doekhi ©

6. Jacob Rasmussen

7. Loïs Openda

8. Sondre Tronstad

9. Adrian Grbić

10. Riechedly Bazoer

11. Nikolai Baden Frederiksen

16. Dominik Oroz (squalificato)

20. Yann Gboho

22. Toni Domgjoni

24. Jeroen Houwen (k)

27. Romaric Yapi

29. Thomas Buitink

32. Maximilian Wittek

33. Daan Reiziger

36. Patrick Vroegh

39. Enzo Cornelisse

40. Daan Huisman

42. Million Manhoef

44. Enrico Dueñas Hernandez

54. Gyan de Regt