Roma, Villar ai margini: Mou non lo “vede”, lui vuole restare

gazzetta.it – Da titolare inamovibile, con la Spagna di Luis Enrique che gli aveva messo gli occhi addosso, a riserva da spedire in tribuna nell’ultimo turno di campionato. Nella Roma che si gode Mourinho e le quattro vittorie in quattro partite ufficiali, c’è un volto inquieto ed è quello di Gonzalo Villar. Lo spagnolo, stando a quanto dice lui stesso e a quanto conferma il suo agente, non vuole andar via da Roma e difficilmente cambierà idea in queste ultime ore di mercato. Segnali di un malessere che potrebbe terminare a fine mercato, se riuscisse a rimanere a Roma. Nelle prossime ore la verità, visto che da Italia (Sassuolo prima, Genoa oggi), Spagna e Portogallo sono arrivate delle offerte. Tutte, per ora, rispedite al mittente.