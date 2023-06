Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – Vacanze di coppia, vacanze con gli amici. Feste, matrimoni, balli e allenamenti. E anche qualche lacrima. Il tutto, quasi sempre, a misura di social. Perché andare in ferie è bello ma, di questi tempi, raccontarlo su Instagram o Tik Tok lo è ancora di più. Giugno è, da sempre, il mese per eccellenza dei calciatori, quello in cui il lettino si sostituisce al pallone e le magliette lasciano spazio a costumi e tatuaggi.

E allora si può volare a Miami da Pogba e Dybala: condividono lo stesso preparatore americano ma mentre il francese ha già ripreso ad allenarsi Paulo vuole godersi ancora un po’ di relax. Dybala non ha risposto alla convocazione dell’Argentina. Grecia per Stephan El Shaarawy e la fidanzata Ludovica Pagani: una settimana insieme, prima di volare a Ibiza, in un resort da 5mila euro (minimo) a settimana. Nemania Matic invece ha preferito Bodrum, in Turchia.

Grande giorno in arrivo per Leonardo Spinazzola e la storica compagna Miriam: sono già sposati civilmente, adesso è in programma il rito religioso e una grande festa con gli amici e i parenti. Ospiti d’eccezione al matrimonio di Spinazzola i figli Mattia e Sofia, a organizzare tutto sarà Silvia Slitti, la moglie di Giampaolo Pazzini già wedding planner delle nozze di Gianluca Mancini. Il difensore della Roma, ovviamente, sarà al matrimonio così come Pellegrini, Cristante e Belotti. L’attaccante è in Puglia con moglie e figlie insieme all’amico Marrone del Monza, i due centrocampisti dopo la Nazionale raggiungeranno proprio Mancini (e le rispettive famiglie) a Forte dei Marmi dove ci sono anche Domenico Berardi, che vive l’ennesima estate diviso tra mare e mercato, e Rugani con Michela Persico.