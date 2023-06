Lorenzo Pellegrini oggi spegne 27 candeline. Per celebrare il capitano, la Roma ha condiviso sui propri canali social un messaggio di auguri accompagnato da un video con le azioni salienti del numero 7: “Buon compleanno”. Non mancano gli auguri dei tifosi, che anche nei momenti di difficoltà si sono stretti intorno a Pellegrini, come con lo striscione apparso dopo il rigore sbagliato col Feyenoord: “Nel bene e nel male un capitano resta tale”.