La Roma accelera per lo Stadio e incontra la Sindaca Virginia Raggi in Campidoglio. A rappresentare la società giallorossa non c’erano Dan e Ryan Friedkin, ma il CEO Guido Fienga e il “ministro degli affari esteri” del club Stefano Scalera. La zona preferita rimane sempre quella dove è situato il Gazometro, vicino al vecchio Campo Testaccio. Lo riporta il sito de La Repubblica.