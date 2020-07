Da Under a Kluivert, quelli sul mercato ora servono meno

La Gazzetta Dello Sport (M.Cecchini) – C’è un sostanzioso pacchetto di calciatori giallorossi che deve provare ad offrire un rendimento alto, sapendo che la società sta facendo di tutto per cederli al meglio. Se gente come Fazio, Bruno Peres e Kalinic sta riuscendo a trovare le motivazioni, altri stentano a ritrovarsi ed è per questo che Fonseca li utilizza sempre meno nelle rotazioni. I casi più emblematici sono quelli di Under e Kluivert. E’ noto che la Roma dalle loro cessioni vorrebbe ricavare parecchio, ma al momento il loro rendimento non convince. Entrambi hanno giocato solo due volte in 6 match, stesso discorso per Pastore. Cetin, che il tecnico a gennaio non ha voluto dare in prestito, non si è mai visto, così come Santon, anche se entrambi alle prese con problemi fisici. L’ultima apparizione di Juan Jesus è stata a settembre e da quel momento non ha più visto il campo, dicendo no a qualsiasi opzione di trasferimento a gennaio.