Roma Under 16, finale scudetto contro la Fiorentina

Corriere della Sera (G.P.) – I ragazzi della Roma Under 16 si giocheranno lo scudetto contro la Fiorentina lunedì 26 a San Benedetto del Tronto. La squadra allenata da Gianluca Falsini ha battuto infatti il Milan sia nella semifinale di andata in trasferta (3-1), sia a Trigoria nel ritorno di ieri (2-0 gol di Cinti e Belmonte). Sul canale Twitter sono arrivate le congratulazioni da parte del club. Mercoledì, invece, in campo l’Under 17 di Marco Ciaralli che affronterà sempre il Milan in semifinale e sempre a San Benedetto del Tronto.