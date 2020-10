Roma, una notte ad alta quota

Il Messaggero (U. Trani) – A prescindere dal risultato di questa sera, il Milan rimarrà in testa alla classifica. Pioli si prepara ad affrontare Fonseca da leader della classifica e a punteggio pieno. I rossoneri sono imbattuti da 21 partite, ma subito dietro di loro, nel rendimento post-lockdown c’è proprio la Roma, che stasera proverà ad interrompere questa striscia positiva. Esame di maturità per la Roma di Fonseca, che è reduce da 3 vittorie consecutive e alla vigilia ha parlato così: “Il Milan è in un buon momento, ma lo siamo anche noi. Siamo motivati, la squadra è fiduciosa, sarà una partita interessante. Vogliamo dimostrare di essere una grande squadra e giocheremo per vincere. Penso che gli ultimi risultati sono la dimostrazione che siamo tutti insieme e in armonia, motivati e in fiducia. La Juve e l’Inter sono le principali candidate allo scudetto, poi ci sono le altre che possono fare un bel campionato. Quello che è successo nelle prime giornate prova la qualità del torneo: è difficile vincere in Italia“.