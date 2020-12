Roma, un anno di alti e bassi. Fonseca cerca le risposte giuste

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – Questa sera l’ultima partita del 2020 riporta Di Francesco all’Olimpico. Al momento la Roma è stata perfetta contro le squadre più deboli. Il 2020 si era aperto nel modo peggiore per Fonseca, con la sconfitta casalinga contro il Torino. Un anno dopo non si è ancora capito se il portoghese sia un tecnico di prima o di seconda fascia. La squadra ha spesso giocato un buon calcio, ma quasi mai nelle partite decisiva e quando ha perso è andata incontro a vere e proprie disfatte. Il CONI, facendo giocare la partita tra Juventus e Napoli, ha cambiato la classifica, ma Fonseca pensa soltanto al Cagliari: “Friedkin di malumore? Quando non vinciamo siamo sempre tutti di malumore. Ma continuiamo a lavorare insieme per vincere la prossima“.