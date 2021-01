Roma, ufficiale: torna El Shaarawy. L’attaccante: “Non vedo l’ora di tornare a lottare per questa maglia”

Adesso è ufficiale: El Shaarawy torna alla Roma. Il Faraone ieri ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart ed oggi firmato il contratto con la Roma. Questo il comunicato del club:

“L’AS Roma è lieta di annunciare il ritorno di Stephan El Shaarawy nel Club. L’attaccante vestirà nuovamente la maglia giallorossa, dopo l’esperienza che lo ha visto protagonista nella Capitale tra il 2016 e il 2019.

‘Quando arrivai a Roma la prima volta mi resi conto che questa città e questo Club impiegano davvero poco tempo a entrarti dentro. Andandomene ho capito che ti restano nel cuore per sempre’, ha dichiarato l’attaccante. ‘Ora non vedo l’ora di tornare a lottare per questa maglia’.

El Shaarawy, reduce dall’esperienza in Cina con lo Shanghai Shenhua, vanta 139 presenze e 40 gol raccolti nella sua prima avventura in giallorosso.

‘Tutti conoscono le qualità di El Shaarawy, ma in pochi sanno quanto sia stato forte il suo desiderio di tornare a lottare per la maglia giallorossa: la sua volontà e la sua adesione al nostro progetto hanno fatto la differenza e oggi siamo felici di poterlo accogliere a Roma’, ha commentato il General Manager dell’area sportiva del Club Tiago Pinto”.

asroma.com