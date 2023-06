Mancava solo l’ufficialità e finalmente è arrivata. Smalling ha rinnovato il contratto fino al 2025. Il difensore ha firmato il tanto desiderato rinnovo che lo legherà alla maglia giallossa per altri due anni, arrivando così a 6 stagioni nella Capitale. L’inglese, fondamentale per lo scacchiere di Mourinho, percepirà 3.5 milioni all’anno. Di seguito il comunicato ufficiale della Roma.

“L’AS Roma è lieta di annunciare che Chris Smalling ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2025.

‘Scegliere di rimanere a Roma – sono le parole di Smalling – è stato semplice: qui sto conoscendo la fase migliore della mia carriera e in questa splendida città la mia famiglia e io ci siamo sentiti accolti sin da subito. La crescita del Club, inoltre, è sotto gli occhi di tutti da ogni punto di vista. Desidero infine ringraziare i nostri tifosi: anche il loro amore incondizionato ha giocato un ruolo nella mia decisione’. Arrivato in giallorosso nell’estate del 2019, Smalling ha collezionato 143 presenze e 10 gol in quattro stagioni con la maglia della Roma, contribuendo alla conquista della storica prima edizione della UEFA Europa Conference League nel 2022.

Il General Manager dell’Area Sportiva, Tiago Pinto, ha commentato: “Chris si è contraddistinto in questi anni non solo per il rendimento sul campo, ma anche per il senso di appartenenza che lo ha portato a legarsi ancora alla Roma. Siamo quindi felici di poter contare sul suo supporto al centro della difesa così come sulla sua leadership all’interno dello spogliatoio, dove rappresenta un esempio positivo per i ragazzi che compongono la nostra rosa”.

Congratulazioni, Chris!”.