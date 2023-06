Frattesi è uno dei nomi più chiacchierati è più ambiti di questa sessione di calciomercato. L’amministratore delegato del Sassuolo Carnevali, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttomercatoWeb prima dell’ingresso in Lega. Tra gli argomenti anche qualche parola sul futuro del giocatore neroverde:

“È normale che di incontri ne facciamo diversi, non soltanto con l’Inter. Ne abbiamo fatti con più squadre. Una cosa è certa che per il momento non è stato fatto nessun tipo di accordo e nessun tipo di passaggio avanti con nessuna società. Quello che mi può dispiacere è che il ragazzo non ha intenzione di andare in Premier League perché era una delle richieste più importanti. In questo momento tutto rimane fermo, non abbiamo intenzione di fare accordi con nessuna società al momento”.

Carnevali ha poi concluso: “Abbiamo la fortuna di avere una proprietà forte che ci dà la possibilità di poter continuare con grandi campioni come lo è Frattesi”.