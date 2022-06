Attraverso i propri canali social lo Sporting Lisbona ha ufficializzato le date delle amichevoli che accompagneranno la squadra verso la prossima stagione. Tra i tanti scontri spicca il match contro la Roma all’Estadio Do Algarve, in programma il 19 luglio. I giallorossi torneranno in Portogallo dopo la buona preparazione dello scorso anno prima dell’inizio del campionato.