“Mai sola mai” canta l’intero stadio Olimpico per la sua squadra. E mai sola la Roma lo è davvero: domani in occasione della gara contro l’Udinese si registrerà l’ennesimo sold out a tinte giallorosse. I cancelli dello stadio saranno aperti già dalle ore 18.15 per favorire l’afflusso dei 65 mila tifosi.