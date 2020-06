Roma-Udinese, non recupera Pau Lopez, giocherà Mirante. Lo spagnolo tenta il recupero per la sfida al Napoli

Oltre a Pellegrini e Veretout, squalificati perché ammoniti da diffidati nell’ultima partita contro il Milan, Paulo Fonseca dovrà rinunciare, ancora una volta, a Pau Lopez per la gara in programma giovedì sera contro l’Udinese. Il portiere spagnolo, alle prese con il recupero da una microfrattura al polso, non sarà disponibile per la sfida ai friulani e per questo spazio ancora ad Antonio Mirante. Pau Lopez invece proverà a tornare tra i pali per la gara contro il Napoli, domenica sera. Lo riporta Jacopo Aliprandi, giornalista del Corriere dello Sport, su Twitter:

