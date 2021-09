Roma-Udinese, le formazioni ufficiali. Confermato Calafiori, Zaniolo dal 1′. Davanti c’è Abraham

Pagine Romaniste – L’imperativo è ripartire. La Roma deve rispondere dopo l’ultima sconfitta subita contro l‘Hellas Verona ed ha subito l’opportunità di rifarsi contro l’Udinese, viste anche le vittorie delle dirette avversarie. Ci saranno alcune novità rispetto all’ultima di campionato contro gli Scaligeri: in porta agirà come sempre Rui Patricio. In difesa certo l’impiego di Karsdorp, con Mancini e Ibanez al centro. Confermato Calafiori sulla corsia sinistra. In mediana Mourinho ha svelato in conferenza l’impiego del duo inossidabile Cristante e Veretout. Davanti, dietro ad Abraham, agiranno Mkhitaryan, Pellegrini e Zaniolo, che ha vinto il ballottaggio con Carles Perez.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

A disposizione: Fuzato, Boer, Reynolds, Smalling, Kumbulla, Diawara, Villar, Darboe, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Zalewski, Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola, Viña.

Diffidati:-.

Squalificati: -.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu.

A disposizione: Padelli, Piana, Perez, De Maio, Udogie, Soppy, Zeegelaar, Jajalo, Makengo, Samardzic, Forestieri, Beto.

Allenatore: Luca Gotti.

Indisponibili: Nestorovski.

Diffidati:-.

Squalificati:-.

Arbitro: Rapuano.

Assistenti: Ranghetti-Scatragli.

IV Uomo: Mele.

Var: Chiffi.

Avar: Di Vuolo.