Altro che Champions, la Roma si è persa

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma ha toccato il fondo. Sconfitta anche dall’Udinese che non vinceva da sei mesi, all’Olimpico addirittura dal 2012. Seconda sconfitta consecutiva dopo quella di San Siro contro il Milan. In dieci per quasi tutta la partita dopo l’entrata durissima di Perotti su Becao e con Dzeko in panchina.

La Roma è stata tra le società che più hanno spinto per riprendere il campionato e ora rischia di vedersi sottrarre anche il quinto posto, insidiata dal Napoli che dista tre punti, dal Milan e dal Verona. I friulani invece hanno conquistato tre punti fondamentali in chiave salvezza.