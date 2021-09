Roma-Udinese 1-0, Verona cancellata dalla rete di Abraham

Pagine Romaniste – Il minimo indispensabile per cancellare Verona. La Roma supera 1-0 l’Udinese. Decide la rete di Abraham al 36′: primo gol in campionato all’Olimpico per Tammy, trovato dalla magnifica e precisa discesa di Calafiori. Nota stonata della gara l’espulsione per doppia ammonizione di Pellegrini

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Calafiori (69′ Smalling); Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham (85′ Shomurodov).

A disposizione: Fuzato, Boer, Reynolds, Kumbulla, Diawara, Villar, Darboe, El Shaarawy, Carles Perez, Zalewski, Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola, Viña.

Diffidati:-.

Squalificati: -.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck (80′ Samardzic), Samir; Molina (63′ Molina), Pereyra, Walace, Makengo, Udogie (80′ Stryger Larsen); Pussetto (63′ Beto) , Deulofeu.

A disposizione: Padelli, Piana, Perez, De Maio, Udogie, Soppy, Zeegelaar, Jajalo, Forestieri.

Allenatore: Luca Gotti.

Indisponibili: Nestorovski.

Diffidati:-.

Squalificati:-.

Arbitro: Rapuano.

Assistenti: Ranghetti-Scatragli.

IV Uomo: Mele.

Var: Chiffi.

Avar: Di Vuolo.

Ammoniti: Wallace, Pellegrini, Cristante, Calafiori.

Espulsioni: Pellegrini.

Marcatori: Abraham (36′).