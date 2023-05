Roma, tutti in posa con la nuova maglia Adidas: c’è Dybala! – FOTO

corrieredellosport.it (C. Zucchelli) – La nuova maglia Adidas della Roma è ormai pronta. E stasera, zona Lungotevere, i giocatori e le giocatrici della Roma l’hanno indossata per uno shooting. Ad essere immortalati sono stati Pellegrini, Cristante e Mancini (il capitano e i suoi vice) e Paulo Dybala: una buona notizia per tutti quei romanisti che temono che l’argentino possa andar via.

La foto con la maglia nuova non è una certezza – Dzeko ne fece una poche settimane prima della cessione -, ma sicuro ai romanisti farà piacere vedere la nuova (bellissima) maglia indosso a Dybala. Presenti anche le giocatrici, campionesse d’Italia, Bartoli (capitana), Giacinti e Linari.

CLICCA QUI PER LE FOTO