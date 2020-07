Roma, tre punti per la serenità

Il Tempo (F.Biafora) – Fonseca non vuole sentir parlare di match point per l’Europa League, ma la gara contro la Fiorentina rappresenta un crocevia fondamentale per il campionato della Roma. I giallorossi hanno un punto di vantaggio sul Milan, che però ha già giocato contro l’Atalanta, dando a Dzeko e compagni l’occasione di allungare il distacco a quattro punti. Una vittoria contro la Viola regalerebbe un vantaggio quasi incolmabile e la possibilità di avere un calendario meno fitto all’iniziare della prossima stagione senza preliminari. Nelle ultime due sfide contro Torino e Juventus basterebbe un successo per raggiungere automaticamente l’obiettivo. Intanto sembra non trovare pace la direzione sportiva della Roma: dopo essere stato nominato direttore tecnico pro tempore a seguito del licenziamento del ds Petrachi, Morgan De Sanctis potrebbe cedere alla corte dell’Ascoli, che gli ha proposto la carica di direttore generale. Sa bene che le operazioni di mercato sono gestite da Baldini e sta riflettendo con molta attenzione sulla proposta del club di Serie B.