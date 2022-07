È terminata la partita tra Roma e Trastevere, la prima uscita stagionale dei giallorossi. Per quanto riguarda Zaniolo arrivano importanti novità. Il talento romanista è stato tenuto fuori da mister Mourinho per una lombalgia che lo ha costretto a guardare il match da bordo campo. Per i Nazionali c’era Spinazzola che, come da programma, ha continuato a fare un lavoro individuale.