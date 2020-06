La Roma partirà per la trasferta a Milano domani sera dopo la rifinitura

Domenica la Roma affronterà il Milan a San Siro per la 28esima giornata di Serie A. La gara è in programma per le ore 17.15, motivo per cui i giallorossi hanno deciso di partire la sera prima del match. Secondo quanto riporta il giornalista Jacopo Aliprandi, la squadra oggi si allenerà a Trigoria alle ore 17 e domani partirà in aereo per Milano dopo la rifinitura. Per quanto riguarda le prossime gare in notturna invece la Roma potrebbe partire il giorno stesso della partita.

Programma #ASRoma. Oggi allenamento alle 17, domani rifinitura poi partenza la sera in aereo per Milano. Vista la gara alle 17.15 il club ha deciso di partire il giorno prima. Nelle prossime gare in notturna potrebbe esserci il trasferimento lo stesso giorno della partita. pic.twitter.com/R7Z7l8YpZH — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) June 26, 2020