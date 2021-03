Roma, traffico sulle fasce: Spinazzola si è preso anche l’azzurro

Corriere dello Sport (R. Maida) – Con il sorriso e la leggerezza ha conquistato il gruppo. Con la velocità e l’inventiva ha stregato Roberto Mancini. Leonardo Spinazzola si scopre all’improvviso un punto fermo della Nazionale. Addirittura, come forse solo Pellegrini, è il giocatore della Roma che ha più possibilità di giocare dall’inizio la partita inaugurale dell’Europeo, nello stadio che ben conosce grazie al club di appartenenza.

La sua ascesa è coincisa in via inversamente proporzionale con le difficoltà di un ex romanista, Emerson Palmieri. Spinazzola è stato bravo a sfruttare il lock-down a suo vantaggio: prima, si infortunata spesso e altrettanto spesso andava in panchina; dopo, anche grazie al cambio di modulo di Fonseca e al progressivo decentramento di Kolarov, è diventato una delle colonne della squadra. Giallorossa e anche azzurra.