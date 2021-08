Roma-Trabzonspor, le probabili formazioni e dove vederla: ci sarà Shomurodov, Diawara farà rifiatare Cristante. Mkhitaryan insidiato da Perez

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Il discorso qualificazione è ben avviato, ma non ancora archiviato. Per accedere alla fase a gironi di Conference League manca il timbro finale, che dovrà essere messo domani sera. Alle 19, infatti, la Roma ospiterà il Trabzonspor per il ritorno del playoff.

La squadra di Mourinho parte avvantaggiata per il successo della gara d’andata: 1-2 con le reti firmate da Pellegrini – raggiunto poi dall’ex Parma ed Atalanta Cornelius – e il raddoppio decisivo di Shomurodov. Importante ricordare come da quest’anno il gol in trasferta non valga più doppio.

Sia la formazione giallorossa che la compagine turca arrivano da una vittoria in campionato. La Roma ha superato 3-1 la Fiorentina nell’esordio in campionato, mentre il Trabzonspor ha vinto 2-1 contro il Sivasspor.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-TRABZONSPOR

Nella formazione che scenderà in campo domani all’Olimpico – dove sono attesi più di 23.000 tifosi – ci sarà qualche cambiamento. Come annunciato da Mourinho in conferenza stampa, non ci sarà un massiccio turnover. I cambi dovrebbero essere 2-3 e non saranno nel reparto arretrato: Rui Patricio è infatti confermato in porta, Karsdorp e Viña sulle fasce, Ibañez e Mancini al centro.

Una novità sarà a centrocampo. Veretout – mattatore contro l’ex Fiorentina con la doppietta – verrà infatti affiancato da Diawara. Turno di riposo (almeno inizialmente) per Cristante. Reduce dal grande debutto con la maglia giallorossa, Abraham partirà dalla panchina. Alle spalle di Shomurodov Zaniolo – espulso domenica e quindi assente per la trasferta di Salerno – e Pellegrini sono certi della titolarità. Non lo è Mkhitaryan, insidiato da Perez.

Qualche modifica rispetto alla partita d’andata la farà. Avci potrebbe anche ricorrere al 4-2-3-1. Sulla fascia sinistra Koybasi sarà rimpiazzato da Asan. Dall’altra parte ci sarà invece Peres, Ié e Hugo al centro davanti al capitano Cakir. In caso di cambio modulo, a centrocampo ci saranno Hamsik e Ozdemir. Bakasetas – autore del vantaggio nell’ultima gara – verrà avanzato sulla trequarti, dove insieme a Gervinho e Nwakaeme darà supporto a Cornelius. Piccola curiosità su Nwakaeme: il proprietario di una stazione di servizio del distretto di Ortahisar ha fatto realizzare una statua raffigurante l’esterno nigeriano, ormai vero e proprio beniamino di casa.

DOVE VEDERE ROMA-TRABZONSPOR

Roma–Trabzonspor sarà visibile su Sky. Tre i canali messi a disposizione: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (canale 251). Gli abbonati alla pay-tv potranno inoltre vedere la gara sull’app Sky Go. Disponibile anche la visione in streaming sui canali social della Roma.

ROMA-TRABZONSPOR, ARBITRA JOVANOVIC: NESSUN PRECEDENTE CON LE DUE FORMAZIONI

La direzione della partita di ritorno tra Roma e Trabzonspor è affidata a Srdjan Jovanovic. Ad assistere il fischietto serbo saranno i connazionali Uroš Stojković e Milan Mihajolović. Novak Simović ricoprirà il ruolo di quarto uomo.

Nessun precedente tra Jovanovic e le due squadre, almeno a livello di prima squadra. Nel 2017, infatti, l’arbitro 40enne ha diretto la Roma Primavera nella sfida di Youth League contro il Chelsea, vittorioso per 1-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Ibañez, Mancini, Viña; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perez; Shomurodov.

A disposizione: Fuzato, Boer, Reynolds, Kumbulla, Calafiori, Tripi, Cristante, Bove, Villar, El Shaarawy, Zalewski, Mkhitaryan, Abraham, Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola, Smalling.

TRABZONSPOR (4-2-3-1): Cakir; Peres, Ié, Hugo, Asan; Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Bakasetas, Nwakaeme; Cornelius.

A disposizione: Kardesler, Tepe, Akbulut, Koybasi, Turkmen, Trondsen, Genc, Malli, Omur, Siopis, Parmak, Sari, Koita.

Allenatore: Abdullah Avci.

Indisponibili: -.