Ancora una grande iniziativa della Roma. Come accaduto una settimana fa per la partita di andata, il match contro il Trabzonspor sarà trasmesso in diretta anche dai canali social del club. Quindi, per chi non potrà essere allo Stadio Olimpico (tutto esaurito), la partita si vedrà su Facebook, Twitter, YouTube e Roma TV+.

📺💻📱 Per chi non potrà essere allo Stadio Olimpico, #RomaTS sarà trasmessa in diretta sui canali digital dell'#ASRoma #UECL — AS Roma (@OfficialASRoma) August 26, 2021