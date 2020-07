Roma, son Totti pazzi per Zaniolo

Il Messaggero (U. Trani) – Ibra, CR7 e perché no? Totti. Paragone comportamentale più che calcistico. Nicolò Zaniolo, talento della Roma allo stato puro, rimane al centro del dibattito. È bastato vederlo esultare al Rigamonti, che i social gli hanno dato subito del coatto o del bullo. È successo in passato pure a Totti che proprio sullo stesso campo, il 28 marzo 1993, fece il suo esordio in Serie A. Zaniolo sta facendo lo stesso percorso. Ecco Nicolò somigliare sempre di più a Francesco. Come se si fossero passati il testimone. Si sono solo incrociati a Trigoria, ma il feeling c’è tutt’ora (l’ex capitano gli ha affittato l’attico al Torrino). Il ventunenne, come lo è stato Totti, è già il principale bersaglio dei tifosi della Lazio. Provoca lui, rispondono loro.