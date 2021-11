Roma, Totti e De Rossi scendono in campo: “Follia criticare Mourinho”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Nel suo primo momento di difficoltà da quando è alla guida della Roma, Mourinho ha scoperto di non essere solo. Dopo il sostegno arrivato nei giorni scorsi da parte dei tifosi, che sono andati a Trigoria ad esporre uno striscione in sua difesa, ieri lo Special One ha incassato la (doppia) fiducia da parte della storia della Roma: cioè Francesco Totti e Daniele De Rossi. Le due bandiere, a margine del torneo di padel “We smash cup”, si sono schierate apertamente e senza mezzi termini al fianco del tecnico portoghese. “Se pensiamo che il problema della Roma sia Mourinho vuol dire che abbiamo sbagliato tutto. Mourinho ha vinto più di tutti gli allenatori della Serie A messi insieme“. Nessun dubbio, quindi, sul fatto che allo Special One vada data la possibilità di proseguire nel suo percorso triennale programmato con i Friedkin. Sulla stessa lunghezza d’onda del suo ex capitano anche Daniele De Rossi, che a breve entrerà a far parte dello staff delle nazionali giovanili dell’Italia per poter conseguire il patentino Uefa Pro. “La Roma potrà ritenersi soddisfatta se a fine stagione non avrà fatto stufare anche questo allenatore, che è uno dei più forti in circolazione“.