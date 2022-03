Roma: Totti come Maldini. Friedkin ci pensa, Mourinho ci spera

Leggo (F. Balzani) – La strada per l’Olimpico è tornato a percorrerla con una certa frequenza, come dimostrano le ultime apparizioni allo stadio. Quella per Trigoria, poi, Totti la conosce a memoria e potrebbe tornare a essere la più battuta. Dopo l’esperienza messa in archivio sotto la presidenza Pallotta, adesso Totti potrebbe essere pronto per il gran ritorno. I Friedkin ne sono affascinati, Pinto lo stima e con Mourinho c’è feeling da tempo. Lo Special One gradirebbe una persona così forte al suo fianco come l’aveva avuta già in esperienze passate (all’ Inter con Oriali e al Real con Redondo e Karanka ).

Un ritorno è possibile? Al momento qualcosa si starebbe cominciando a muovere in vista della prossima stagione. L’esempio vincente di Maldini al Milan sta convincendo gli americani che esperienza e carisma non si trovano coi software. Francesco si occupa della CT10 Management dove peraltro è sbocciato Volpato, ma il desiderio di tornare a respirare Roma tutti i giorni è ritornato forte.