Roma, torna Cristante. La Juventus dopo il rinnovo

Rinnovo del contratto e prima convocazione, contro la Juventus, dopo il ritorno dall’infortunio. Il 2020 di Bryan Cristante è iniziato nel migliore dei modi. Non ha più di 15-20 minuti nelle gambe ma in caso di necessità potrebbe far rifiatare Veretout e Diawara. Fonseca è molto soddisfatto perché considera Cristante perfetto per interpretare il ruolo di regista. Dopo il suo rinnovo arriverà anche quello di Pellegrini. La Roma e l’agente non si sono ancora incontrati ma l’obiettivo è rimuovere la clausola rescissoria. Lo riporta Il Corriere dello Sport.